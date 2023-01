Trainingscamp verlassen: Dragovic kurz vor Wechsel

Zuschauer bei Austria-Test

Dragovic, der mit Roter Stern Belgrad in Belek so wie die Wiener Austria im Calista-Hotel logierte, ließ sich zuletzt die Partie seines violetten Herzensvereins gegen Roter Sterns Stadtrivalen Partizan (0:0) nicht entgehen. Dabei plauderte er angeregt mit den mitgereisten Austria-Anhängern wie Edel-Fan „Wudle“ und stand für Selfies zur Verfügung. Jetzt winkt ein neues Abenteuer in Italien ...