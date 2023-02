Grillenmehl: Ist das gesund?

Erst die gelben Larven, dann die Heuschrecken und jetzt die Grillen. Insekten sind reich an Proteinen und Nährstoffen und für weniger als 1 % des globalen Landwirtschafts-CO2-Fußabdrucks verantwortlich. Es sei aber an dieser Stelle daran erinnert: Hier wird ein Lebewesen zu Pulver verarbeitet. Was im Fernen Osten schon seit Jahrzehnten zum Repertoire der Lebensmittelläden gehört. Warum? Es handelt sich dabei um ein 100 % natürliches Produkt mit einem hohen Proteingehalt, der ungefähr dreimal so hoch ist wie der von Fleisch.