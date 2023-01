Gemeinde baut Schule samt Mitarbeiterwohnungen

Die Flachgauer Gemeinde Grödig hat neben dem großen Projekt am Marktplatz ebenso im Ortsteil Fürstenbrunn Großes vor. Denn da steht der Neubau der Volksschule an. Als Grundstück wurde jenes zentrale neben dem Kindergarten auserkoren. „Somit soll auch in Fürstenbrunn ein echtes Ortszentrum entstehen“, sagt Bürgermeister Herbert Schober. Wie bei vielen anderen Projekten versucht die Gemeinde auch bei der Schule neue Wege zu gehen.