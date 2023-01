Haaland erneut Norwegens Fußballer des Jahres

Erling Haaland ist in Norwegen zum dritten Mal in Serie zum Fußballer des Jahres gekürt worden. Dem 22-jährigen Stürmerstar von Manchester City wurde am Mittwoch der Goldene Ball (Gullballen) für den besten männlichen Spieler des Jahres 2022 zugesprochen, wie der norwegische Fußballverband mitteilte.