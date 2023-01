Red Bull kratzt an der 10-Milliarden-Euro-Marke

USA der wichtigste Markt

Wie das Wirtschaftsmagazin „trend“ in seiner neuen, am kommenden Freitag erscheinenden Ausgabe schreibt, wird indessen das Volumen für den geplanten Red-Bull-Produktionscampus in Concord in North Carolina (USA) um fast 50 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar erhöht. Über eine Milliarde entfällt dabei auf Red Bull North America und RRB, das Joint Venture mit dem Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch. Die USA sind laut „trend“ mit einem Red-Bull-Umsatzanteil von über 45 Prozent der mit Abstand wichtigste Markt des Getränkeriesen.