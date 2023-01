Vertrag gekündigt: VolXhaus sucht neue Location

Zum Jahresende flatterte dem gemeinnützigen Verein „Veranstaltungs- und Kulturzentrum VolXhaus Klagenfurt“, der seit acht Jahren am Südbahngürtel in Klagenfurt angesiedelt war, die Kündigung des Nutzungsvertrags durch die KPÖ Kärnten herein. „Dabei steht das Jahresprogramm für 2023 bereits fest“, so Ingo Webernig vom VolXhaus.