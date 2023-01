Steirer retteten Frau vor dem Erfrieren

Eine Frau und ein Mann aus Murau wurden am Samstag zu Lebensrettern: Sie fanden in St. Georgen ob Murau mitten in der Nacht eine Frau, die stark betrunken im Schnee lag. Die 34-Jährige dürfte am Heimweg von einem Lokal gestürzt sein und war von der Kälte schon merklich gezeichnet.