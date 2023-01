Nach dem Ständchen ein „Derby im Flieger“

Duell am Rasen am 19. März

Angesagt war für Violett und Grün-Weiß am Dienstag auch Kofferpacken, am Mittwoch geht für beide das Trainingslager zu Ende, heißt es zeitig aufstehen, um 7.30 Uhr Ortszeit (5.30 Uhr österreichischer Zeit) hebt in Antalya der Flieger nach Wien bereits ab. Mit beiden Klubs - also kommt es zum „Derby im Flieger“, auf dem Rasen sieht man sich dann in der Generali-Arena am 19. März in der 22. und letzten Runde des Grunddurchgangs wieder.