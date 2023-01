Rapid feiert klaren Sieg gegen Dynamo Kiew

Zum Finale des elftägigen Trainingslagers des SK Rapid stand das dritte Vorbereitungsspiel an der türkischen Riviera am Programm. Vor der Heimreise am Mittwoch wartete mit dem amtierenden ukrainischen Meister Dynamo Kiew noch eine schwere Aufgabe als Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am 03. Februar im ÖFB-Cup beim Wolfsberger AC.