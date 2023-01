Salzburgs Jäger dürfen Vögel nicht mehr abschießen

Verursachen Rabenvögel „riesige Schäden“?

Für die Naturschützer ist es ein Teil-Erfolg. Das Land regelt die Abschüsse der Rabenvögel für jeden Bezirk separat per Bescheid. Laut Angaben des Naturschutzbundes wurden in ganz Salzburg allein im Jahr 2020 knapp 4000 Rabenkrähen, 1000 Eichelhäher und fast 500 Elstern getötet. „Die Bescheide dafür waren alle äußerst fragwürdig“, sagt Winfrid Herbst, Vorsitzender des Salzburger Naturschutzbundes. Die Behörden begründeten die Abschuss-Freigaben stets damit, dass sich die Vögel stark vermehrt hätten. Sie würden in der Landwirtschaft für „riesige Schäden“ sorgen.