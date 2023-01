Christoph Grissemann: Weltliteratur, die rockt!

Hierzu stellt das Trio ein Zitat des 1989 verstorbenen, um keinen Skandal verlegenen und sehr einflussreichen Schriftstellers aus Gmunden in den Raum: „Es ist eine Frage des Rhythmus und hat viel mit Musik zu tun. Ja, was ich schreibe, kann man nur verstehen, wenn man sich klarmacht, dass zuallererst die musikalische Komponente zählt und dass erst an zweiter Stelle das kommt, was ich erzähle“. Bernhard und sein literarisches Oeuvre werden bei diesem Projekt, das eine Mischung aus Lesung und Performance mit wuchtiger, teilweise düster komponierter Musik darstellt, von mehreren Seiten betrachtet.