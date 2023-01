Krebsreport: Vorsorge und Früherkennung wichtig

„Wir dürfen sehr, sehr stolz sein, was in Österreich alles möglich ist, was alles gelingt“, unterstrich Wolfgang Hilbe, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO). So wurde in den vergangenen Jahren bei Tumoren der Niere, von Hals und Kopf sowie des Magens eine signifikante Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit erreicht, erläuterte Monika Hackl, Leiterin des Nationalen Krebsregisters.