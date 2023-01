Mit „Webb“ kältestes je gemessenes Eis entdeckt

In 500 Lichtjahre entfernter Molekülwolke gefunden

Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST, Bild oben) haben die Forscher nun tiefer in einer solchen Molekülwolke Eis entdeckt als jemals zuvor. In der Studie konzentrierte sich das Team auf die über 500 Lichtjahre von der Erde entfernte Molekülwolke namens Chameleon I, in der sich derzeit Dutzende von jungen Sternen bilden. Sie befinden sich nahe dem Zentrum, in einer besonders kalten, dichten und deshalb schwer zu untersuchenden Region.