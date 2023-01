Fellers Kitz-Pech ++ Hütter am Podest

Österreichs Podest-Hoffnung. Manuel Feller, verpasst den Slalom-Heimsieg in Kitzbühel, Cornelia Hütter fährt auf Platz 2 beim Super-G in Cortina und Cristiano Ronaldo feiert den Auftakt-Sieg mit Al Nassr. Das und noch mehr sehen Sie heute in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.