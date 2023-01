Pamela Anderson: Tim Allen entblößte sich vor mir

„Baywatch“-Nixe Pamela Anderson packt in ihrer Biografie „Love, Pamela“, die am 31. Jänner auf den Markt kommt, über ihr bewegtes Leben aus. Darin beschreibt sie auch ein Zusammentreffen mit Tim Allen, das sie in keiner allzu guten Erinnerung hat. Der „Heimwerker-King“ soll sich nämlich vor seiner „Hör mal, wer da hämmert“-Kollegin entblößt haben. Der bestreitet den Vorfall jedoch.