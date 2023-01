Salzburg angelt sich wohl 18-jähriges Wunderkind

Viele Klubs in Europa, unter anderem der FC Barcelona, wollten den Offensivspieler verpflichten, das Rennen dürften aber die Mozartstädter machen. Der Jung-Teamspieler kostet in etwa sieben Millionen Euro und wird einen langfristigen Vertrag erhalten. Der ihm angeblich richtig viel Geld einbringen wird. Israelische Medien berichten, dass Gloukh bei den Bullen 650.000 Euro im Jahr verdienen soll. Je nach Erfolg könnte sich sein Gehalt sogar auf bis zu eine Million Euro erhöhen. Die Verpflichtung des neuen Salzburger Wunderkinds dürfte bereits in dieser Woche fixiert werden.