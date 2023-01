Robert Zink: „Ich will Sehnsüchte wecken“

Begeistern, motivieren und Sehnsüchte wecken

Roberts neuestes Werk nennt sich „Wildes Kärnten - 100 Spezialskitouren in den Südalpen“. „Mit diesem Skitourenführer will ich vor allem begeistern, motivieren, Ideen geben und natürlich auch Sehnsüchte wecken, indem ich zeige, was in unserer Bergwelt überhaupt möglich ist, wenn die Verhältnisse passen“, so der Alpinist, der selbst gerne Bergbücher liest und natürlich sammelt.