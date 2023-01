Kitz-Sieg für Kriechmayr ++ Goggias Cortina-Erfolg

Perfekter Auftakt für Team-Österreich in Kitzbühel: Vincent Kriechmayr gewinnt die erste Abfahrt am Freitag! Auch in Cortina fahren zwei ÖSV-Damen in die Top 10, hinter der dominierenden Italienerin Sofia Goggia und der Salzburger Stefan Kraft verpasst beim Skispringen in Sapporo nur knapp das Podest! Das und noch mehr sehen Sie heute in den „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.