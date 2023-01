Sturm-Juwel hat das Talent vom Opa geerbt

Als Leon Grgic erfahren hat, dass er mit Sturms Kampfmannschaft mit ins Camp darf, rief er sofort Entwicklungstrainer Günther Neukirchner an. „War diese Nachricht echt an mich?“ War sie! Der 16-Jährige reiste mit und zeigte schon beim Trainingslager in Catez mit einem Tor gegen Mura, was in ihm steckt. In Side liefert er nun täglich weitere Talentproben ab. „Es ist eine Ehre, dass ich dabei sein kann“, strahlt der Stürmer, der im Nachwuchs knapp 200 Tore gemacht hat.