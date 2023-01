Neos wollen lieber Jugend statt Parteien fördern

„Die Talente unserer Kinder sind die größte Ressource für die Zukunft unseres Landes. Anstatt immer mehr Geld in Parteien zu stecken, müssen wir in das Leben der Jungen und in ihre Bildungsabschlüsse investieren. Mit dieser Maßnahme schaffen wir im Land die Möglichkeit, 9300 junge Menschen pro Jahr - vom Lehrling bis hin zum Studierenden - auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Darüber hinaus ist das ein wichtiges Signal in Zeiten des Fachkräftemangels“, schildert Collini ihren Plan.