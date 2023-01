Bakterien-Alarm am Sitz der Landesregierung

Im Gebäude in der Kaigasse 14-16 wurde nun im Warmwasser ein erhöhtes Maß an Legionellen bestätigt. Büros der Landesregierung und einzelner Fachabteilungen haben dort ihren Sitz. Aufgrund großer Leitungslängen kommt es in der Kaigasse immer wieder zu Problemen mit dem Warmwasser. Gemeinsam mit Experten wird die Qualität des Warmwassers mithilfe von chemischen Zusatzstoffen gesteigert. Unter Einbindung des Bedienstetenschutzes wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgehend über notwendige Verhaltensmaßnahmen informiert.