Speed-Coach Sepp Brunner: „Ich rechne mit Vinc“

Der ÖSV-Speed Trainer Sepp Brunner zieht nach dem Abschlusstraining auf der Streif Bilanz. Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr hat in dieser Saison bereits zwei Abfahrten für sich entscheiden können, der dritte Streich könnte bereits am Freitag am Hahnenkamm erfolgen. „Ich rechne mit Vinc“, bekräftigt Brunner, der auch den ÖSV-Assen wie Hemetsberger und Striedinger gute Chancen einräumt.