Lkw geriet auf Schneefahrbahn ins Schleudern

Um 23.15 Uhr fuhr ein 37-jähriger Österreicher mit seinem Lkw von Zell am See kommend Richtung Taxenbach. Aufgrund des Schneetreibens geriet der Fahrer ins Schleudern, touchierte einen Oberleitungsmast der ÖBB und kam in Folge quer über die gesamte Fahrbahn zum Stillstand.