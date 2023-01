VAR-Entscheidung bald via Stadionmikrofon?

Werden zukünftig VAR-Entscheidungen vom Schiedsrichter live in den Fußball-Stadien und am TV zu hören sein? Diese Vorgehensweise soll jedenfalls bei der Klub-WM vom 1. bis 11. Februar in Marokko getestet werden. Das entschieden die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) am Mittwoch in London. Demnach soll bei diesem Testversuch die Entscheidung des Schiedsrichters nach einem Videobeweis über dessen Mikro dem Stadion- und TV-Publikum mitgeteilt werden.