Eklat in Jagdrevier um Tiroler Großunternehmer

Alles begann mit einer kleinen Irrfahrt, als der angeklagte 56-Jährige in der Dämmerung heimfahren wollte. Ein Fahrzeug verstellte den Forstweg, also drehte der Unterländer um und kam im fremden Revier gleich zweimal am Jagdpächter und einem Begleiter vorbei, die zu Fuß unterwegs waren. „Ich wurde stutzig, weil ein fremdes Fahrzeug hier nichts zu suchen hat – gerade am Abend“, schilderte der Jagdpächter als Zeuge. Er ist bekannt dafür, dass er um die Ruhe des Wildes auf zwei nahen Wiesen sehr besorgt ist. In seiner Funktion dürfe er sogar Autos bezüglich Waffen kontrollieren – Stichwort Wilderer.