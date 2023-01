„Steinzeitmethoden“ bei Unterstützungserklärungen

Um bei der Landtagswahl antreten zu können, benötigten Parteien jeweils drei Unterstützungserklärungen von Landtagsabgeordneten oder 600 Unterstützungserklärungen von Bürgern, aufgeteilt auf alle Bezirke. Während im Flachgau 120 Unterschriften nötig sind, sind es im Lungau - obwohl von der Einwohnerzahl wesentlich kleiner - immer noch 80. Scharfe Kritik am derzeitigen System kommt dabei von Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). Denn die Unterschriften können nur vor Ort in der eigenen Gemeinde abgegeben werden.