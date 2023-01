Nadal in Melbourne out ++ Countdown Kitzbühel

Drama um Superstar Rafael Nadal bei den Australian Open, Dominic Thiem zeigt sich trotz Aus in Melbourne zuversichtlich und Vorfreude bei den Ski-Assen auf das Hahnenkammwochenende in Kitzbühel - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 18. Dezember.