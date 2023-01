Putin gedenkt Befreiung Leningrads von den Nazis

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung Leningrads durch die Rote Armee legte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch Blumen am Denkmal „Grenzstein“ in Sankt Petersburg nieder. Die Heimatstadt Putins war von den Nazis zweieinhalb Jahre belagert worden. Mehr als eine Million Menschen verhungerten.