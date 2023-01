„Friedlich wird es erst nach der Wahl“

Viele Themen würden in der Luft hängen, so Lusetzky. Sowohl bei den Vorwürfen gegen den Landesdirektor des ORF-Niederösterreich, Robert Ziegler, als auch bei der Prüfung des Landesrechnungshofs (Stichwort ÖVP-Inseratenaffäre) könne man sich vor der Wahl keine handfesten Ergebnisse erhoffen. „Konkrete Informationen wird es bis zur Wahl nicht geben, wir gehen aber davon aus, dass vor der Wahl dennoch das eine oder andere ans Tageslicht kommt.“ Sämtliche Streitereien würden „viel Energie kosten, mit der man auch andere Probleme hätte lösen können, wie etwa die Energiepreis-Problematik“, so Lusetzky.