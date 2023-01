„Ein guter Junge, riesiges Potenzial, aber ...“

Der mit 15 Jahren schon in Austrias U18 auffiel, dann nach Köln ging, ehe Corona die Nachwuchsliga und ihn zum Stillstand zwang. „Ich bin stecken geblieben, in Köln festgehangen, wollte schon früher weg.“ Rapid griff zu, päppelte Bajilicz, der wieder zu Hause bei seinen Eltern einzog, im Herbst auf. Und plötzlich sind (zu) viele Augen auf ihn gerichtet. „Für mich hat sich nichts geändert“, meint das Talent, das auch die Lehre zum Sportadministrator mit Matura absolviert. „Eigentlich bin ich ein frecher Typ, aber hier will ich nicht auffallen.“ Außer mitseinen Schachduellen mit Goalie Laurenz Orgler jeden Abend in Belek. Damit lockt er auch die Routiniers an. Wie einst bei Josef Hickersberger und Peter Hlinka.„Da haben wir wohl wieder einen Trend gesetzt“, lächelt Bajilicz.