Kissinger für NATO-Mitgliedschaft der Ukraine

Mittlerweile sei er der Ansicht, dass die Idee einer „neutralen Ukraine“ nicht mehr sinnvoll sei, ergänzte Kissinger am Dienstag in einer Videoschaltung beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Nach Friedensgesprächen sollte das westliche Verteidigungsbündnis dem Land Garantien für eine Mitgliedschaft geben, so die US-Politik-Legende.