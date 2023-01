Bergretter konnten ihren Kameraden nur tot bergen

Der 26-Jährige aus Mariapfarr wurde seit Sonntag vermisst. Bergretter aus dem Lungau fanden am Montagabend seinen leblosen Körper unter einer Lawine. K. war allein in einen nordseitig gelegenen Graben, eine bekannte Variantenabfahrt, eingefahren. Ein Schneebrett begrub den jungen Mann unter sich. Das traurige Detail am Rande: Seine Lawinenausrüstung, Verschüttetensuchgerät und Airbag-Rucksack, hatte er im Auto zurückgelassen.