Alkolenker krachte in Taxi: Drei Verletzte

Als ein 58-jähriger Fahrgast Montag um 22 Uhr in Liezen in das Taxi, gelenkt von einem 66-Jährigen, stieg, wusste er noch nicht, dass die Fahrt nicht an den von ihm gewünschten Ort enden sollte: Schon als der Fahrer von der Garagenausfahrt auf die Bundesstraße B 138 hinausbog, krachte es!