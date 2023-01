Naschenweng wechselt von Hoffenheim zu Bayern

Zudem ist ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger aktuell an die AS Roma verliehen. „Dass Bayern ein großer Verein ist, darüber brauchen wir nicht reden. Ich habe von Beginn an gemerkt, dass das Interesse da ist, man mit mir arbeiten will. Ich bin froh und dankbar“, sagte die 25-Jährige.