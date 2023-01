Haute Couture Award: Meisterhafte Kreationen!

2019 beginnend mit der Farbe Grün „EARTH HEALS US - THE GREEN Label“ für das Element Erde, fortsetzend mit der Farbe Blau für Wasser „WATER SHAPES US - THE BLUE Label“, dann die Farbe Rot für Feuer „FIRE TRANSFORMS US - THE RED Label“ und schlussendlich symbolisierte die Farbe Gelb das Element Luft. Die Übergabe der Preise fand im hippen Rosewood Vienna mit zahlreichen prominenten Gästen statt. Das oberösterreichische Top-Model Kerstin Lechner präsentierte als Testimonial die Kollektion sowie die Siegerrobe.