Der „Krone“-Skitag lockte Besucher aufs Hochkar

Landesrat Jochen Danninger – er musste kurzfristig absagen – ließ Pistenflöhen und Carving-Profis „gute Unterhaltung“ ausrichten. „Es ist unser großes Ziel, möglichst viele junge Menschen für das Skifahren und Snowboarden zu begeistern, damit in unserem Nationalsport auch in Zukunft der Nachwuchs gesichert ist. Daher gilt es jetzt alles zu tun, damit wir auch in den kommenden Jahren weiter viele Gäste auf unseren Skipisten, in unseren Skischulen, Skiverleihen, Skihütten und Hotels begrüßen können“, erklärt Danninger. Für Musik sorgten die Wilden Kaiser. Mehr als 2000 Skifahrerinnen und Skifahrer waren unterwegs. „Die Witterungsbedingungen waren in diesen Weihnachtsferien alles andere als winterlich. Dennoch haben unsere Gastgeber das Beste aus dieser Situation gemacht und haben mit sehr viel Flexibilität reagiert“, ergänzt Duscher.