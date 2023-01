„Ich werde bei Rapid nicht den Zampano spielen“

„Sorry, ich hatte noch Calls.“ Mehrmals entschuldigte sich Markus Katzer, verschob das Treffen mit der „Krone“ in Belek. In den späten Abendstunden hatte Rapids neuer Sportchef dann ausführlich Zeit, legte sein Handy auf den Tisch. Auf „lautlos“. Dennoch vibrierte und leuchtete es durch. Die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger läuft, Vollzug sollte bald vermeldet werden. „Wenn zwei Spieler (Anm. Koscelnik, Schick) auf einer Position ausfallen, wäre es fahrlässig, nicht den Markt zu sondieren“, so Mecki. Kein fehlendes Vertrauen in Oswald: „Wir trauen es ihm zu. Aber es ist nicht seine Position.“ 80 Profile will Katzer gecheckt haben. 30 intensiv. Videos, Telefonate, Beratergespräche. „Ich bin keiner, der aus der Hüfte schießt. So habe ich schon bei der Vienna gearbeitet.“ Aus Döbling hört man, das seine Saisonanalyse 159 Seiten umfasste. Jeder Aspekt des Spiels und der Spieler wurde bis ins kleinste Detail zerlegt. „Hier ist die Arbeit nicht anders. Nur die Zahlen, also die Spielergehälter, sind anders. Und ich muss es nicht mehr alleine machen“, so Katzer.