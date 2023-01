Stromeinkauf: „Da haben wir eine Schwachstelle“

In der Praxis sah das beim Stromeinkauf anders aus: Im vergangenen Jahr mussten viele Gemeinden einzeln neue Verträge mit den Energieanbietern aushandeln. Zu einem Zeitpunkt, als die Strombörse in Leipzig verrückt spielte. Weil den Orten wenig überraschend der Durchblick im Energie-Dschungel fehlte, die Rechnungen für Einrichtungen mit einem Verbrauch von über 100.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr teils um ein Vielfaches angestiegen. Die angesprochene Hilfe des Gemeindeverbands in finanziellen Fragen? Blieb aus.