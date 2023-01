Salzburgs Orte als Spielball der Energie-Lotterie

„Wir werden regelrecht zum Spekulieren gezwungen“, ärgert sich auch Wolfgang Viertler. Mittersills Stadtboss ist völlig unklar, warum das Land für die 119 Gemeinden in Salzburg bzw. der Bund für die 2000 Gemeinden in Österreich nicht einen einheitlichen Preis mit den Energieanbietern aushandeln wollte oder konnte. Und Bürgermeister damit in diese perfide Energie-Lotterie getrieben wurden. „Nicht jeder besitzt hier Kompetenz, dennoch ist jeder Ort sich selbst überlassen worden“, sagt Mittersills scheidender Chef.