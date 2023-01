Tessa & Cosimo: Kreisch-Alarm bei Dschungelprüfung

Tessa sprach über ihre Bipolarität

Tessa öffnete sich gegenüber Jana bei einer gemeinsamen Nachtwache und sprach offen über ihre Bipolarität: „Viele beschreiben es so, dass man sich wie Jesus fühlt. Du weißt, du bist Gott - so wie alles Gott ist.“ Jana wusste genau, was gemeint ist: „Yes, you got it! Deswegen sage ich ja: URKRAFT!“