Pumperlgesund dank eines guten Immunsystems

Lachen als beste Medizin, auch Schlaf ist wichtig

Doch nicht nur die Ernährung hat Einfluss auf das Immunsystem. Schaut man auf das Inhaltsverzeichnis, liest man beispielsweise auch „Lachen ist die beste Medizin“ (auch in ihrem 4-Wochenplan spielt Grinsen eine wesentliche Rolle) und ein Kapitel heißt „Sex macht ein müdes Immunsystem munter“. Auch Schlaf spielt eine wichtige Rolle: „Schlafen Sie so oft wie möglich so lange, bis Sie sich ausgeschlafen fühlen“, schreibt Kirchmaier. Aber Vorsicht: „Schlafen Sie nicht untertags“, ist auch ein Tipp von ihr. Damit sollte man lieber bis zum Abend warten.