Feuerwehr-Chef: „Wir werden völlig ignoriert“

Enttäuschung und Ärger

„Es ist zu begrüßen, dass den Sportvereinen geholfen wird. Was aber nicht einzusehen ist, dass man in diesem Zusammenhang die freiwilligen Feuerwehren völlig ignoriert hat“, ärgert sich Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Er fordert die Regierung auf, Prioritäten zu setzen. „Ihr muss bewusst werden, dass wir in NÖ zu mehr als 70.000 Einsätzen ausrücken und dabei mehr als 3000 Menschenleben retten. Wir erfüllen zudem einen gesetzlichen Auftrag und dann vergisst man beim Energiekostenausgleich auf die Feuerwehr - das ist enttäuschend und ärgerlich“, so Fahrafellner.