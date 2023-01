Messis Titel-Chance ++ Kilde Speedkönig von Wengen

Das Voting zum FIFA-Weltfußballer des Jahres ist eröffnet, der amtierende Weltmeister Argentinien, rund um Lionel Messi, ist in mehreren Kategorien vertreten. Indessen könnte Österreichs Trainer-Export Oliver Glasner vor einem Wechsel in die Premier League stehen und Vincent Kriechmayr verpasst nur knapp das Podest beim Super-G in Wengen, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewinnt. Das und noch mehr sehen Sie heute in den „Krone“-Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.