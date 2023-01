French Press: Der Wachmacher am Büro-Morgen

Als er merkte, dass das Wasser schon kocht, aber noch kein Kaffee drinnen ist, war er nicht verzweifelt. Es schüttete das Kaffeepulver in das siedend heiße Wasser und bemerkte, dass die gemahlenen Bohnen zwar im Wasser versinken, bald sich aber an der Wasseroberfläche bewegen. Und so musste er etwas suchen, was das Kaffeepulver im Becher bis zum Boden drückt. Von einem vorbeifahrenden italienischen Verkäufer kaufte er sich ein Stück Metall und drückte damit das Pulver bis zum Becherboden.