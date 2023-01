EU-Pakt würde bei uns zum „Erdäpfel-Exodus“ führen

Kartoffelkäfer könnten die Ernte auffressen

Denn geht es nach den Brüsseler Beamten, steht auch der Kartoffelanbau im Waldviertel auf der Kippe. Das geplante Verbot von Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten, das auch große Teile des „hohen Nordens“ betrifft und in das fast die ganze Gemeinde Gars am Kamp fällt, würde auch das Aus für die zehn Hektar Bio-Kartoffeln von Familie Groll aus Nonndorf bei Gars am Kamp im Bezirk Horn bedeuten. „Ganz ohne Mittel wie Neembaumöl gegen den hinterlistigen Kartoffelkäfer, der alle Pflanzen in Tagen vernichten kann, kommt auch unsere Wunderknolle aus dem Waldviertel nicht aus“, betont die engagierte Öko-Jungbäuerin Pia Zechmeister gemeinsam mit ihrem Vater Rupert Groll. Sie haben wenig Verständnis für die Pläne: „Ohne unseren Kartoffelverkauf wäre unser Betrieb nur schwer überlebensfähig.“ Alleine auf den zehn Hektar Erdäpfeln am Garser Hof der Familie Groll werden Knollen für rund 4000 Konsumenten produziert.