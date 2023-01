Wiener Anwalt sackte Hunderttausende Euro ein

Bei Urteilsverkündung auf der Verteidigerseite

„Ich schäme mich“, legte der von der Kanzlei Astrid Wagner vertretene Mann ein zutiefst reumütiges Geständnis ab. Er gab an, aus finanzieller Not gehandelt zu haben. Stoisch nahm der Pensionist die 24 Monate bedingt an und auch die Staatsanwältin verzichtete auf ein Rechtsmittel.