Die kleine Botin verwertet jetzt Kerzenreste

Bei uns sind mehr als zwei Kerzen vom Adventkranz und einige von der Tischdekoration rund um Weihnachten übrig geblieben. Diese Reste sammle ich immer und verwerte sie für Bastelarbeiten. Eine meiner liebsten Ideen für die kalte Zeit im Jänner sind Hyazinthen in Wachs. Diese allerersten Frühlingsboten gibt es schon in den Pflanzengeschäften zu kaufen und zartes, frisches Grün macht sich jetzt am Tisch und am Sideboard besonders gut. Weil die Hyazinthen dank der Zwiebel nicht in der Erde stehen müssen, ist eine dünne Wachsschicht optisch eine schöne Sache und sie beginnen trotzdem bald zu blühen.