Indonesien: Umweltschützer fürchten Hauptstadt-Bau

Indigene fürchten, verdrängt zu werden

Auch Indigene, die seit Generationen auf der Insel Borneo leben, befürchten verdrängt zu werden. „Unsere Urgroßeltern haben schon in diesem Gebiet gelebt, bevor es diese Nation gab. Wir hoffen also, dass die Regierung unserer Zukunft Beachtung schenkt. Wir wollen nicht zu Fremden in unserem eigenen Land werden“, sagt Stammesführer Sibukdin von der rund 10.000 Mitglieder starken Volksgruppe der Penan.