Spanier: „David Alaba ist nicht mehr David Alaba“

Was etwas überraschend ist. Denn der Defensiv-Spezialist hat immerhin bereits zwei Tore und drei Assists zu Buche stehen. In 23 Spielen hat er 1806 Minuten absolviert. Ob als Innenverteidiger (16 Spiele) oder als Linksverteidiger (7), Ancelotti vertraut dem Österreicher. Doch die „AS“ vermisst die „Sicherheit und das Vertrauen“ im Spiel von Alaba. „Besonders bemerkenswert ist der Rückgang in einem Bereich, in dem er jahrelang Maßstäbe gesetzt hat, nämlich bei der Ballkontrolle. Wenn Militao die Physis war, war Alaba der, das Spiel von Real aufbauen konnte.“