Himmlisches Schlafvergnügen von Land and Sky

Gewinnen Sie jetzt ein Schlafsystem, das Ihnen einen erholsamen Schlaf in jeder Schlafposition ermöglicht. Das neue Jahr bringt Ihnen die Möglichkeit, die innovativen Schlafsysteme wie Wasserbetten, Luftbetten und Boxspringbetten im Schauraum von Land and Sky in angenehmer Atmosphäre in Ruhe zu testen und sich den Mehrwert eines optimalen Schlafsystems erklären zu lassen. Zum Start ins neue Jahr haben Sie jetzt auch die Chance Ihr himmlisches Schlafvergnügen zu gewinnen: Wir verlosen gemeinsam mit Land and Sky ein Luftbett Exclusive im Wert von 1733 Euro!